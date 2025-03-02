Площадь пожара под Ногинском увеличилась до 9,5 тыс квадратных метров

Площадь возгорания в Подмосковье увеличилась до 9,5 тысячи квадратных метров. В деревне Большое Буньково под Ногинском произошел пожар на производственном складе пластиковой продукции.

Условиям быстрого распространения огня способствовало большое количество пластиковой продукции, а также наличие газовых баллонов и обрушения части здания. Всего на месте пожара были задействованы силы в составе 108 человек и 38 единиц техники.

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