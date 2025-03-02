02 марта, 11:15Происшествия
Площадь возгорания в Подмосковье увеличилась до 9,5 тыс "квадратов"
Площадь возгорания в Подмосковье увеличилась до 9,5 тысячи квадратных метров. В деревне Большое Буньково под Ногинском пожар произошел на складе с пластиковой продукцией.
На площади 2,5 тысячи "квадратов" обрушилась кровля здания. Внутри находились газовые баллоны, что осложнило тушение. К борьбе с огнем привлечены 76 пожарных и 26 единиц техники.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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