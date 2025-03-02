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Новости

02 марта, 11:15

Происшествия

Площадь возгорания в Подмосковье увеличилась до 9,5 тыс "квадратов"

Площадь возгорания в Подмосковье увеличилась до 9,5 тыс "квадратов"

Площадь пожара под Ногинском увеличилась до 7 тыс квадратных метров

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Пожар произошел на подмосковном складе с пластиковой продукцией

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Площадь пожара в Подмосковье увеличилась до 7 тыс "квадратов"

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Площадь возгорания в Подмосковье увеличилась до 9,5 тысячи квадратных метров. В деревне Большое Буньково под Ногинском пожар произошел на складе с пластиковой продукцией.

На площади 2,5 тысячи "квадратов" обрушилась кровля здания. Внутри находились газовые баллоны, что осложнило тушение. К борьбе с огнем привлечены 76 пожарных и 26 единиц техники.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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