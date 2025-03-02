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02 марта, 09:15

Происшествия

Площадь пожара в Подмосковье увеличилась до 7 тыс "квадратов"

Площадь пожара в Подмосковье увеличилась до 7 тыс "квадратов"

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Новости регионов: мощный пожар на складе во Владимире охватил 3,5 тысячи квадратных метров

Площадь пожара в Подмосковье увеличилась до 7 тысяч квадратных метров. В деревне Большое Буньково под Ногинском горит склад с пластиковой продукцией. На площади 800 "квадратов" обрушилась конструкция. Огромный столб черного дыма виден за километры.

К борьбе с огнем привлечены 76 пожарных и 26 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала. На месте работает передвижная лаборатория. Специалисты берут пробы воздуха, чтобы оценить концентрацию вредных веществ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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