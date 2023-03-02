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Новости

02 марта, 22:30

Происшествия

Пять человек в Подольске отравились после дезинсекции в магазине

Пять человек в Подольске отравились после дезинсекции в магазине

В Гонконге загорелся строящийся небоскреб в торговом и туристическом районе

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Роспотребнадзор Подмосковья проводит расследование после травли тараканов в Подольске. Дезинсекцию проводили в супермаркете, который расположен на первом этаже жилой многоэтажки.

После процедуры несколько человек из этого дома почувствовали себя плохо, а одного подростка экстренно отправили в больницу с отеком Квинке. Как могло получиться, что ядовитые вещества проникли в квартиры? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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