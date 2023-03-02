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Происшествия

Число погибших из-за действий диверсантов в Брянской области увеличилось до двух

Число погибших из-за действий диверсантов в Брянской области увеличилось до двух

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Число погибших при атаке украинских диверсантов на село в Брянской области выросло до двух. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз. Также огнестрельное ранение получил десятилетний ребенок, в данный момент он находится в больнице.

Вооруженные украинские диверсанты 2 марта проникли на территорию Климовского района. По данным ФСБ, у них нашли множество взрывных устройств разного типа. Теперь проводится проверка и осмотр местности, а также идет разминирование. Ситуация находится под контролем правоохранительных органов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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