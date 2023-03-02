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Новости

17:30

Общество

Новости часа: в Брянской области обнаружили множество взрывных устройств

Новости часа: в Брянской области обнаружили множество взрывных устройств

Специалисты МОЭК устранили утечку на теплосети в Косино-Ухтомском

Большое количество взрывных устройств обнаружили после атаки боевиков под Брянском

Новости часа: МОЭК продолжила устранять последствия утечки на теплосети в Косино-Ухтомском

Пять человек отравились после дезинсекции в магазине в Подольске

МОЭК устранила утечку на теплосети в Косино-Ухтомском

Новости часа: Путин назвал терактом события в Брянской области

Путин назвал терактом произошедшее в Брянской области

Новости часа: брянский губернатор сообщил о состоянии раненного диверсантами мальчика

Утечка на тепловой сети произошла на Святоозерской улице в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Множество взрывных устройств обнаружили в Климовском районе Брянской области, где были украинские националисты. Идет разминирование, заявили в ФСБ.

Желтый уровень опасности из-за гололедицы продлили в столичном регионе до полудня субботы, 4 марта. Об этом сообщил Гидрометцентр.

В России планируют закрепить должность наставника. Об этом рассказали в Минпросвещения.

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