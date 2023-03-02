Новости часа: в Брянской области обнаружили множество взрывных устройств

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Множество взрывных устройств обнаружили в Климовском районе Брянской области, где были украинские националисты. Идет разминирование, заявили в ФСБ.

Желтый уровень опасности из-за гололедицы продлили в столичном регионе до полудня субботы, 4 марта. Об этом сообщил Гидрометцентр.

В России планируют закрепить должность наставника. Об этом рассказали в Минпросвещения.