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Происшествия

Большое количество взрывных устройств обнаружили после атаки боевиков под Брянском

Большое количество взрывных устройств обнаружили после атаки боевиков под Брянском

Новости часа: МОЭК продолжила устранять последствия утечки на теплосети в Косино-Ухтомском

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В Кремле назвали атакой террористов действия украинских боевиков в Брянской области

Силовики обнаружили большое количество взрывных устройств в Климовском районе Брянской области, подвергшемся атаке со стороны украинских диверсантов. В настоящее время ситуация в местных населенных пунктах находится под контролем правоохранителей, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Ранее в результате действий диверсантов погиб местный житель. Кроме того, ранение получил 11-летний ребенок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
происшествиярегионывидеоРоман Карлов
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