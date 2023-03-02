Большое количество взрывных устройств обнаружили после атаки боевиков под Брянском

Силовики обнаружили большое количество взрывных устройств в Климовском районе Брянской области, подвергшемся атаке со стороны украинских диверсантов. В настоящее время ситуация в местных населенных пунктах находится под контролем правоохранителей, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Ранее в результате действий диверсантов погиб местный житель. Кроме того, ранение получил 11-летний ребенок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.