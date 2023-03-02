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Новости

16:45

Экономика

Новости часа: МОЭК продолжила устранять последствия утечки на теплосети в Косино-Ухтомском

Новости часа: МОЭК продолжила устранять последствия утечки на теплосети в Косино-Ухтомском

Пять человек отравились после дезинсекции в магазине в Подольске

МОЭК устранила утечку на теплосети в Косино-Ухтомском

Новости часа: Путин назвал терактом события в Брянской области

Путин назвал терактом произошедшее в Брянской области

Новости часа: брянский губернатор сообщил о состоянии раненного диверсантами мальчика

Утечка на тепловой сети произошла на Святоозерской улице в Москве

Новости часа: Песков прокомментировал ситуацию в Брянской области

В Кремле назвали атакой террористов действия украинских боевиков в Брянской области

Песков назвал атакой террористов действия украинских боевиков в Брянской области

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сотрудники МОЭК в данный момент работают на Святоозерской улице, где произошла утечка на теплотрассе. Об этом сообщила компания.

Четырех человек отвезли в больницу после инцидента с фюзеляжем на заводе "Авиастар" в Ульяновске. Об этом рассказали в Объединенной авиастроительной корпорации.

Выпуск карт "Мир" в России в 2022 году вырос на 60%. Это данные Центробанка.

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