Новости часа: МОЭК продолжила устранять последствия утечки на теплосети в Косино-Ухтомском

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сотрудники МОЭК в данный момент работают на Святоозерской улице, где произошла утечка на теплотрассе. Об этом сообщила компания.

Четырех человек отвезли в больницу после инцидента с фюзеляжем на заводе "Авиастар" в Ульяновске. Об этом рассказали в Объединенной авиастроительной корпорации.

Выпуск карт "Мир" в России в 2022 году вырос на 60%. Это данные Центробанка.