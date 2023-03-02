Новости часа: брянский губернатор сообщил о состоянии раненного диверсантами мальчика

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Жизни мальчика, раненного диверсантами в Брянской области, ничего не угрожает. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Ограничения на движение капитала и валютные ограничения в России в будущем сохранят. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

В Москве началась инженерная подготовка перед благоустройством Южного речного вокзала. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.