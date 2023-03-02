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Новости часа: брянский губернатор сообщил о состоянии раненного диверсантами мальчика

Новости часа: брянский губернатор сообщил о состоянии раненного диверсантами мальчика

Утечка на тепловой сети произошла на Святоозерской улице в Москве

Новости часа: Песков прокомментировал ситуацию в Брянской области

В Кремле назвали атакой террористов действия украинских боевиков в Брянской области

Песков назвал атакой террористов действия украинских боевиков в Брянской области

Новости часа: жители заявили о недомогании после травли тараканов в магазине в Подольске

ФСБ сообщила об операции по уничтожению украинских националистов в Брянской области

Следственный комитет завел уголовное дело после санобработки в подольском магазине

Новости часа: в 23 городах РФ откроют дилерские продажи двух моделей "Москвич"

ФСБ сообщила о проведении в Брянской области операции по ликвидации украинских диверсантов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Жизни мальчика, раненного диверсантами в Брянской области, ничего не угрожает. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Ограничения на движение капитала и валютные ограничения в России в будущем сохранят. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

В Москве началась инженерная подготовка перед благоустройством Южного речного вокзала. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

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