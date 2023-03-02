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Новости

13:30

В мире

Новости часа: жители заявили о недомогании после травли тараканов в магазине в Подольске

Новости часа: жители заявили о недомогании после травли тараканов в магазине в Подольске

ФСБ сообщила об операции по уничтожению украинских националистов в Брянской области

Следственный комитет завел уголовное дело после санобработки в подольском магазине

Новости часа: в 23 городах РФ откроют дилерские продажи двух моделей "Москвич"

ФСБ сообщила о проведении в Брянской области операции по ликвидации украинских диверсантов

Около 20 млн человек остались без электричества из-за пожара на АЭС в Аргентине

На Киевском шоссе увеличилась длина затора после ДТП

Власти Тульской области сообщили об обнаружении воронки от взрыва

Новости часа: движение сильно затруднено из-за ДТП на Киевском шоссе

Пожар произошел на пароме в акватории Мраморного моря

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пять человек заявили о недомогании после травли тараканов в магазине в Подольске. Об этом заявили в СК РФ.

Новую остановку в рамках сервиса "По пути" открыли у станции метро "Бунинская аллея" в ТиНАО. Об этом рассказали в Дептрансе.

Число жертв железнодорожной катастрофы в Греции увеличилось до 46 человек. О количестве погибших сообщила пожарная служба.

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