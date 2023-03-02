Новости часа: жители заявили о недомогании после травли тараканов в магазине в Подольске

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пять человек заявили о недомогании после травли тараканов в магазине в Подольске. Об этом заявили в СК РФ.

Новую остановку в рамках сервиса "По пути" открыли у станции метро "Бунинская аллея" в ТиНАО. Об этом рассказали в Дептрансе.

Число жертв железнодорожной катастрофы в Греции увеличилось до 46 человек. О количестве погибших сообщила пожарная служба.