ФСБ сообщила об операции по уничтожению украинских националистов в Брянской области

В Брянской области, в Климовском районе, идет операция по уничтожению украинских националистов, которые нарушили государственную границу. Об этом сообщили в ФСБ. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил о гибели одного взрослого и ранении ребенка.

Также появилась новая информация от губернатора Курской области Романа Старовойта. Пять прилетов зафиксировали по поселку Теткино, где нарушено электроснабжение. Один человек погиб, еще один ранен.

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