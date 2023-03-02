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13:15

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ФСБ сообщила об операции по уничтожению украинских националистов в Брянской области

ФСБ сообщила об операции по уничтожению украинских националистов в Брянской области

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В Брянской области, в Климовском районе, идет операция по уничтожению украинских националистов, которые нарушили государственную границу. Об этом сообщили в ФСБ. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил о гибели одного взрослого и ранении ребенка.

Также появилась новая информация от губернатора Курской области Романа Старовойта. Пять прилетов зафиксировали по поселку Теткино, где нарушено электроснабжение. Один человек погиб, еще один ранен.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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