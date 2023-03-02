Следственный комитет завел уголовное дело после санобработки в подольском магазине

Следственный комитет завел уголовное дело после того, как в подольском магазине потравили тараканов. Магазин находится на первом этаже жилого дома. Спустя некоторое время после санобработки жители верхних этажей пожаловались на плохое самочувствие. В больницу с острой аллергической реакцией попал подросток.

Криминалисты и следователи выясняют, какое вещество привело к острой реакции. Заведено дело об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.