13:15Происшествия
Следственный комитет завел уголовное дело после санобработки в подольском магазине
Следственный комитет завел уголовное дело после того, как в подольском магазине потравили тараканов. Магазин находится на первом этаже жилого дома. Спустя некоторое время после санобработки жители верхних этажей пожаловались на плохое самочувствие. В больницу с острой аллергической реакцией попал подросток.
Криминалисты и следователи выясняют, какое вещество привело к острой реакции. Заведено дело об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.