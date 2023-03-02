Около 20 млн человек остались без электричества из-за пожара на АЭС в Аргентине

Чрезвычайное происшествие случилось в Аргентине. Там почти 20 миллионов жителей, а это около половины всего населения страны, остались без электричества.

Дело в том, что на пастбищах произошел пожар – повреждения получила высоковольтная линия электропередачи. Это привело к тому, что из строя вышла атомная электростанция. Восстановить ее работу смогут как минимум через двое суток.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.