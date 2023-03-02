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Происшествия

На Киевском шоссе увеличилась длина затора после ДТП

На Киевском шоссе увеличилась длина затора после ДТП

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В данный момент на Киевском шоссе в сторону центра увеличивается затор. Автомобили стоят от поворота на Бурцево до остановки "Поселок Института Полиомиелита". Ранее на 28-м километре дороги столкнулись две машины.

Момент ДТП опубликовал Дептранс. Водитель белого автомобиля влетел в стоящий темный. На место вызвали медиков, спасателей. В Сети сообщили, что на шоссе приземлялся медицинский вертолет.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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