На Киевском шоссе увеличилась длина затора после ДТП

В данный момент на Киевском шоссе в сторону центра увеличивается затор. Автомобили стоят от поворота на Бурцево до остановки "Поселок Института Полиомиелита". Ранее на 28-м километре дороги столкнулись две машины.

Момент ДТП опубликовал Дептранс. Водитель белого автомобиля влетел в стоящий темный. На место вызвали медиков, спасателей. В Сети сообщили, что на шоссе приземлялся медицинский вертолет.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.