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Власти Тульской области сообщили об обнаружении воронки от взрыва

Власти Тульской области сообщили об обнаружении воронки от взрыва

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Власти Тульской области сообщили об обнаружении воронки от взрыва. Ее нашли в 600 метрах от поселка Березовский. Ранее в единой диспетчерской службе района зафиксировали звонок местного жителя, который сообщил о громких хлопках на улице.

Также приходят сообщения из Брянской области. Украинские диверсанты обстреляли движущийся автомобиль, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Один человек погиб, ранен ребенок.

Об обстреле сообщил и губернатор Курской области Роман Старовойт. Под огнем оказалось село Теткино. По предварительной информации, есть раненые.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
происшествиярегионывидеоЕвгения Мирошкина
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