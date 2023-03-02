Новости часа: движение сильно затруднено из-за ДТП на Киевском шоссе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Движение транспорта сильно затруднено из-за аварии на Киевском шоссе в сторону центра. Дептранс рекомендовал водителям искать пути объезда.

Приложения восьми российских банков, которые оказались под санкциями, пропали из App Store. Об этом сообщили пользователи банков.

Россиянина задержали за госизмену. По данным ФСБ, он предложил Украине передавать данные об объектах Минобороны РФ.