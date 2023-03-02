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Происшествия

Новости часа: движение сильно затруднено из-за ДТП на Киевском шоссе

Новости часа: движение сильно затруднено из-за ДТП на Киевском шоссе

Пожар произошел на пароме в акватории Мраморного моря

ДТП с участием двух автомобилей произошло на Киевском шоссе

Подозреваемый в госизмене задержан в Хабаровском крае

Группа иностранцев привезла токсичные химикаты в Краматорск

Новости регионов: землетрясение магнитудой 5 произошло рядом с Курильскими островами

Новости мира: взрыв произошел во время тушения пожара в одном из зданий в Буффало

В Турции спасли собаку спустя 22 дня после землетрясений

"Московский патруль": осужденный веб-дизайнер Андрей Феррис обжаловал приговор в суде

"Московский патруль": суд вынес приговор экс-начальнику ФТС России Кизлыку

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Движение транспорта сильно затруднено из-за аварии на Киевском шоссе в сторону центра. Дептранс рекомендовал водителям искать пути объезда.

Приложения восьми российских банков, которые оказались под санкциями, пропали из App Store. Об этом сообщили пользователи банков.

Россиянина задержали за госизмену. По данным ФСБ, он предложил Украине передавать данные об объектах Минобороны РФ.

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