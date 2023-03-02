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Пожар произошел на пароме в акватории Мраморного моря

Пожар произошел на пароме в акватории Мраморного моря

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В Турции 30 человек серьезно пострадали во время пожара на пароме. ЧП произошло в акватории Мраморного моря, когда судно, груженое автомобилями, уже подходило к порту города Текирдаг. Об этом сообщили турецкие СМИ.

В какой-то момент одна из машин неожиданно вспыхнула, затем пламя стало стремительно перекидываться с одного транспорта на другой. Люди, которые в этот момент находились на пароме, надышались угарным газом, им понадобилась помощь медиков. О причинах происшествия пока не сообщается.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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