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Группа иностранцев привезла токсичные химикаты в Краматорск

Группа иностранцев привезла токсичные химикаты в Краматорск

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Группа иностранцев привезла токсичные химикаты в Краматорск в ДНР. Обстоятельства поставки выясняют российские следователи.

Ранее поступило сообщение о том, что на территории города планируется проведение провокации с использованием химических веществ.

Начальник войск РХБЗ России Игорь Кириллов уточнил, что в находящийся под контролем Киева Краматорск прибыл железнодорожный состав, в одном из вагонов которого находился груз химикатов. Позже груз доставили к линии боестолкновения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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