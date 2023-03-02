Группа иностранцев привезла токсичные химикаты в Краматорск в ДНР. Обстоятельства поставки выясняют российские следователи.

Ранее поступило сообщение о том, что на территории города планируется проведение провокации с использованием химических веществ.

Начальник войск РХБЗ России Игорь Кириллов уточнил, что в находящийся под контролем Киева Краматорск прибыл железнодорожный состав, в одном из вагонов которого находился груз химикатов. Позже груз доставили к линии боестолкновения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.