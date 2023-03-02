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Новости регионов: землетрясение магнитудой 5 произошло рядом с Курильскими островами

Новости регионов: землетрясение магнитудой 5 произошло рядом с Курильскими островами

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Землетрясение магнитудой 5 произошло рядом с Курильскими островами. Эпицентр располагался в 183 километрах юго-восточнее острова Итуруп. Сейсмологи зарегистрировали толчки в акватории Тихого океана на глубине 33 километров. Тревогу по цунами не объявляли, сообщили на местной сейсмостанции.

В Хабаровском крае запретили охоту на кабанов. По мнению ученых, сокращение популяции кабанов напрямую влияет на численность амурских тигров. Если отстрел продолжится, хищникам будет нечего есть, они будут выходить к людям. Уже зарегистрировано два инцидента.

В одной из компаний Барнаула официально трудоустроили кошку. Она занимает должность руководителя департамента по борьбе со стрессом. Договор завизирован отпечатком лапы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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