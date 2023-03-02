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Новости мира: взрыв произошел во время тушения пожара в одном из зданий в Буффало

Новости мира: взрыв произошел во время тушения пожара в одном из зданий в Буффало

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Сильный взрыв произошел во время тушения пожара в одном из зданий в Буффало. В результате чего произошло частичное обрушение одной из стен. Один пожарный, который в это время находился внутри, погиб. Причиной возгорания называют ремонтные работы, которые проводили с использованием открытого огня. По официальной версии, пламя тлело внутри здания некоторое время, прежде чем вырваться наружу.

В Афинах молодежь устроила акции протеста в связи с катастрофой поезда. Митингующие собрались возле офиса железнодорожной компании. Они зажгли свечи и подняли черный транспарант, требуя разобраться в причинах инцидента. Полиции пришлось применить слезоточивый газ, чтобы оттеснить собравшихся от входа. Но на этом беспорядки не закончились. Толпа переместилась на улицы, где начала поджигать мусорные баки.

Траурная лента в память жертв землетрясения появилась в терминале аэропорта в Стамбуле. На большой экран также выводятся фотографии спасателей, участвовавших в разборах завалов и слова благодарности на основных языках мира. Среди них есть надпись и на русском.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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