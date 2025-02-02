Девочки-танцовщицы отравились в гостинице в Капотне

Юные танцовщицы отравились, находясь в гостинице в Капотне. При этом у других постояльцев признаков отравления не выявлено.

Как сообщили в Депздраве, несовершеннолетние находятся в инфекционном стационаре. Сейчас их состояние оценивается как удовлетворительное, угрозы жизни и здоровью нет. Врачи оказывают всю необходимую помощь. Остальным детям, проживающим в отеле, госпитализация не потребовалась.

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