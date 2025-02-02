Новости мира: черные ящики разбившегося над Вашингтоном самолета отправили на расшифровку

Оба черных ящика пассажирского лайнера, разбившегося над Вашингтоном, направлены на расшифровку. Один самописец оказался в хорошем состоянии, во второй попала вода, но специалисты уверены, что смогут восстановить данные. Самолет столкнулся с военным вертолетом, на борту находились 64 человека, все погибли. В реке Потомак обнаружили тела 40 жертв, среди них российские фигуристы Вадим Наумов и Евгения Шишкова.

В Штутгарте на аукционе за рекордные 51 миллион евро продали легендарный гоночный Mercedes, известный как "Серебряная стрела". Спорткар был выпущен в 1954 году, а в мире сохранилось всего четыре полностью комплектных экземпляра.

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