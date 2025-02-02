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Новости

Новости

02 февраля, 16:30

Происшествия

Новости мира: черные ящики разбившегося над Вашингтоном самолета отправили на расшифровку

Новости мира: черные ящики разбившегося над Вашингтоном самолета отправили на расшифровку

Шесть девочек-танцовщиц попали в больницу с отравлением в Москве

В московском отеле проверяют записи с камер после отравления шести девочек-танцовщиц

В Москве шесть девочек-танцовщиц госпитализировали с отравлением

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В Москве жители шести домов начали осмотр квартир по программе реновации

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Оба черных ящика пассажирского лайнера, разбившегося над Вашингтоном, направлены на расшифровку. Один самописец оказался в хорошем состоянии, во второй попала вода, но специалисты уверены, что смогут восстановить данные. Самолет столкнулся с военным вертолетом, на борту находились 64 человека, все погибли. В реке Потомак обнаружили тела 40 жертв, среди них российские фигуристы Вадим Наумов и Евгения Шишкова.

В Штутгарте на аукционе за рекордные 51 миллион евро продали легендарный гоночный Mercedes, известный как "Серебряная стрела". Спорткар был выпущен в 1954 году, а в мире сохранилось всего четыре полностью комплектных экземпляра.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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