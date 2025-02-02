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Новости

02 февраля, 14:15

Происшествия

Шесть девочек-танцовщиц попали в больницу с отравлением в Москве

Шесть девочек-танцовщиц попали в больницу с отравлением в Москве

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Прокуратура выясняет обстоятельства массового отравления детей на юго-востоке Москвы

Роспотребнадзор начал расследование по факту отравления шести девочек-танцовщиц в отеле на юго-востоке Москвы. Пострадавшие прибыли в столицу для участия в хореографическом конкурсе, но вечером почувствовали недомогание и были госпитализированы.

Преподаватель танцевального коллектива "Вдохновение" Виктория Сарычева сообщила, что дети ели борщ, котлеты и гречку. Все продукты были приготовлены на месте. По ее словам, девочки сначала почувствовали себя плохо вечером, возможно, из-за усталости с дороги. Сейчас они находятся в больнице, проходят обследование и получают капельницы.

Отель, где происходил инцидент, сообщил, что ситуация с отравлением может быть связана с едой, заказанной детьми из доставки. Руководитель УК "Группа Отелей Русские Сезоны" Владимир Масютин пояснил, что такие случаи не редкость, и все стандарты гигиены соблюдены.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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