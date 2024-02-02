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02 февраля, 08:30

Происшествия

Новости мира: частный самолет врезался в крышу дома на колесах в США

Новости мира: частный самолет врезался в крышу дома на колесах в США

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В ночь на 2 февраля в американской Флориде частный самолет пролетал над поселком из домов на колесах и врезался в крышу одного из них. Пламя охватило несколько зданий. Предположительно, все, кто находился в самолете и пострадавшем доме, погибли.

В кенийской столице Найроби взорвалась заправочная станция. По предварительным данным, 2 человека погибли, еще порядка 300 пострадали. В данный момент спасатели пытаются потушить огонь. Причины происшествия устанавливаются.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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