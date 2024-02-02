Новости мира: 2 человека погибли и почти 300 пострадали после взрыва на АЗС в Кении

В ночь на 2 февраля в Кении взорвалась заправочная станция. По предварительным данным, два человека погибли, еще почти 300 пострадали. Причины взрыва устанавливаются.

По всей Словакии 60 тысяч человек вышли против уголовной реформы премьер-министра страны Роберто Фицо. Он планирует распустить спецпрокуратуру и смягчить наказания по ряду ненасильственных статей.

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