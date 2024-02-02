02 февраля, 07:30Происшествия
Новости мира: 2 человека погибли и почти 300 пострадали после взрыва на АЗС в Кении
В ночь на 2 февраля в Кении взорвалась заправочная станция. По предварительным данным, два человека погибли, еще почти 300 пострадали. Причины взрыва устанавливаются.
По всей Словакии 60 тысяч человек вышли против уголовной реформы премьер-министра страны Роберто Фицо. Он планирует распустить спецпрокуратуру и смягчить наказания по ряду ненасильственных статей.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.