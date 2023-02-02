Новости часа: Не менее 9 человек погибли в результате ледяного шторма на юге США

Не менее девяти человек погибли в результате ледяного шторма на юге Соединенных Штатов, сообщает издание Associated Press.

Товарооборот РФ и стран Организации исламского сотрудничества вырос за 3 года на 26,6%, сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Автобусный маршрут н7 не будет работать в феврале и начале марта из-за строительных работ, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.