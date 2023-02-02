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Новости

02 февраля, 22:00

Общество

Новости часа: Не менее 9 человек погибли в результате ледяного шторма на юге США

Новости часа: Не менее 9 человек погибли в результате ледяного шторма на юге США

"Московский патруль": Полицейские задержали сотрудников липового обменного пункта в Москве

"Московский патруль": Подмосковные полицейские задержали обманщика пенсионерки

"Московский патруль": В суде начали рассматривать уголовное дело сотрудников авиакомпании

"Московский патруль": Полицейские задержали мужчину за кражу автомобиля в Жуковском

Роспотребнадзор проверил качество воздуха в районе сгоревшего торгового павильона в ТиНАО

"Рейд 112": Тело мужчины обнаружили на железнодорожной станции Маленковская в Москве

Новости часа: Путин поздравил россиян с 80-летием разгрома фашистов в Сталинградской битве

Новости часа: в Германии допустили причастность Запада к взрывам на "Северных потоках"

Присяжные начали обсуждение вердикта по делу Фургала

Не менее девяти человек погибли в результате ледяного шторма на юге Соединенных Штатов, сообщает издание Associated Press.

Товарооборот РФ и стран Организации исламского сотрудничества вырос за 3 года на 26,6%, сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Автобусный маршрут н7 не будет работать в феврале и начале марта из-за строительных работ, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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