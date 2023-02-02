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02 февраля, 21:15

Происшествия

Роспотребнадзор проверил качество воздуха в районе сгоревшего торгового павильона в ТиНАО

Роспотребнадзор проверил качество воздуха в районе сгоревшего торгового павильона в ТиНАО

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Пожар в торговом павильоне в ТиНАО ликвидировали

Роспотребнадзор проверил качество воздуха в районе сгоревшего торгового павильона в ТиНАО. Превышений по вредным веществам не обнаружено. Об этом сообщили официальные представители ведомства.

Пожар на рынке "Строймастер", расположенном на Киевском шоссе, произошел 2 февраля утром. Огонь распространился на площади 200 квадратных метров.

Полностью выгорел один торговый павильон. По предварительным данным, никто не пострадал. Очевидцы предполагают, что причиной пожара мог стать котел, которым отапливали помещение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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