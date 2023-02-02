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12:55

Политика

Новости часа: бриллианты на сумму 1,8 млн рублей обнаружили у пассажира в Домодедово

Новости часа: бриллианты на сумму 1,8 млн рублей обнаружили у пассажира в Домодедово

Пожар в торговом павильоне в ТиНАО ликвидировали

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Бриллианты на сумму 1,8 миллиона рублей нашли таможенники у пассажира рейса Стамбул – Москва. Об этом сообщила пресс-служба Домодедовской таможни.

С начала СВО Евросоюз оказал помощь Украине на 50 миллиардов евро. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Власти Кузбасса продлили режим "черного неба". Предприятиям рекомендовали снизить выбросы в атмосферу.

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