Новости мира: подводный вулкан начал извергаться в Вануату

Подводный вулкан начал извергаться в Вануату. Жители смогли наблюдать, как столб пепла стал вырываться из-под воды в акватории Тихого океана. Жителям близлежащих островов рекомендовали не приближаться к побережью, так как взрывы могут вызвать цунами За процессом следят специалисты местного управления по метеорологии и геоопасностям. Они зарегистрировали выброс пепла на высоту около ста метров.

Неподалеку от мексиканской столицы прогремел взрыв вулкана Попокатепетль, который выбросил тонны пепла и вулканического вещества, все это зафиксировали камеры. Местных жителей тоже попросили не приближаться к кратеру, в этом районе действует желтый уровень опасности.

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