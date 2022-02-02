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Происшествия

19:15

Застрявших на канатной дороге в Сочи эвакуировали

происшествия регионы видео Полина Соловьева

На горнолыжном курорте в Сочи остановилась канатная дорога. По информации МЧС, на ней было 37 человек. Их эвакуировали 24 спасателя. Как это происходило, видно на кадрах, которые опубликовали сотрудники МЧС.

Курортом организован пункт сбора спасенных с предоставлением горячего кофе и чая. Причины происшествия пока выясняют. Одной из них мог стать скачок напряжения.

Ситуация находится на особом контроле Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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