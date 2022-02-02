Бастрыкин поставил на контроль дело о конфликте в отделе полиции Петербурга

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль дело о конфликте в отделе полиции в Петербурге. Там инспекторы ГИБДД подрались с сотрудницей уголовного розыска. Теперь одному из них грозит до 10 лет тюрьмы.

Конфликт между двумя инспекторами ГИБДД и сотрудницей уголовного розыска произошел в ночь с 31 января на 1 февраля в помещении отдела полиции Василеостровского района Санкт-Петербурга.

В ходе взаимных пререканий один из сотрудников толкнул оперативницу, из-за чего она ударилась головой о стену. Затем мужчина повалил женщину на пол и заломал ей руки за спину, сломав плечевую кость. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.