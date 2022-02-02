Возбуждено дело из-за конфликта между инспектором ГИБДД и сотрудницей полиции в Петербурге

До 10 лет тюрьмы грозит питерскому сотруднику ГИБДД, который избил сотрудницу полиции в дежурной части. Инцидент произошел из-за припаркованных машин ДПС у отдела. Они якобы мешали выехать девушке. Она попросила сотрудников переставить автомобили. Затем в дежурной части началась словесная перепалка.

Инспектор ГИБДД Александр Колесников просил девушку предъявить удостоверение, а та его толкнула. После чего началась драка. Против Колесникова возбудили уголовное дело. Его обвиняют в превышении полномочий.

Кроме того, инспектор ГИБДД написал на нее заявление об оскорблении представителя власти. После ссоры в дежурной части всех троих уволили из полиции.

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