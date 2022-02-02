Против сотрудника питерского ДПС возбудили уголовное дело

Александра Колесникова обвиняют в превышении полномочий. Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Вместе с Колесниковым в конфликте также участвовал инспектор ГИБДД Дмитрий Перенюк.

Началось все со словесной перепалки в дежурной части. Колесников просил девушку предъявить удостоверение, а та его толкнула. После чего началась драка. Теперь у девушки перелом руки. Кроме того, сотрудник ДПС написал на нее заявление об оскорблении представителя власти.

После ссоры в дежурной части троих участников инцидента уволили из полиции. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.