Два автомобиля столкнулись на МКАД в Москве

На 42-м километре МКАД столкнулись два легковых автомобиля. Машины сильно повреждены. Их в результате удара отбросило в разные стороны, поэтому часть полос оказалась перекрыта. На место уже прибыли сотрудники ДПС, а также эвакуаторы.

Днем 2 января в столице столбик термометра поднялся до 3 градусов тепла, однако на следующий день в Москве ожидается резкое похолодание. Так, показатели опустятся до минус 4 градусов. Таким образом, за сутки температура изменится сразу на 7 градусов.

Свыше 2 тысяч мероприятий для молодых людей состоялось в городе в 2024 году. Так, в прошлом году Москва стала "Молодежной столицей России" и центром множества ярких событий – День молодежи собрал 227 тысяч участников, а форум-выставка "Город. Карьера. Бизнес" помог определиться с выбором профессии более чем 4 тысячам молодых людей. Символом памяти стали патриотические акции "Вальс Победы" и "Песня Победы".

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