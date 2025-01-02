27 российских туристов пострадали в ДТП с автобусом в Таиланде

27 российских туристов пострадали в аварии с автобусом в Таиланде. Всех экстренно госпитализированы. Об этом сообщили в российском консульстве.

Всего в салоне находились 37 пассажиров. В компании ANEX Tour сообщили, что ситуация находится на контроле. Сотрудники принимающей компании оказывают всю необходимую помощь гостям и находятся в контакте со страховой компанией. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

