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02 января, 19:15

Происшествия

27 российских туристов пострадали в ДТП с автобусом в Таиланде

27 российских туристов пострадали в ДТП с автобусом в Таиланде

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27 российских туристов пострадали в аварии с автобусом в Таиланде. Всех экстренно госпитализированы. Об этом сообщили в российском консульстве.

Всего в салоне находились 37 пассажиров. В компании ANEX Tour сообщили, что ситуация находится на контроле. Сотрудники принимающей компании оказывают всю необходимую помощь гостям и находятся в контакте со страховой компанией. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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