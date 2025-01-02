Новости регионов: сотрудники МЧС спасли пострадавшего рыбака в Охотском море

В Охотском море прошла операция по спасению. В 90 километрах от Магадана сотрудники МЧС эвакуировали мужчину с рыболовного судна. У него серьезная травма руки. Чтобы помочь пострадавшему, специалисты десантировались на палубу с вертолета, а затем передали мужчину медикам. Сейчас он находится в больнице.

В первый день нового года в России прошел традиционный "Забег обещаний". Его участники преодолели 2 025 метров, написав на личном номере обещание на ближайший год. На старт вышли жители Иркутска, Хабаровска, Санкт-Петербурга и многих других городов.

Кенозерский национальный парк открыл прием заявок на участие в волонтерских проектах. Подать их могут жители любого региона. Добровольцев ждут 14 различных программ. Они косят сено, ухаживают за лошадьми, благоустраивают туристические тропы. Также в этом году откроются два дистанционных проекта.

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