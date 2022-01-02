Число пострадавших в ДТП с автобусом в Рязанской области возросло до 22

Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Рязанской области возросло до 22 человек. Рейсовый автобус Москва – Астрахань с пассажирами утром в воскресенье врезался в опору железнодорожного моста. На месте погибли пятеро, в том числе водитель. Его подозревают в том, что он отправился в рейс уставшим. Кроме того, некоторые СМИ сообщают, что на выезде из столицы автобус уже попал в ДТП, и водитель пытался нагнать время. Участок трассы, где произошла вторая авария, был незадолго до этого обработан от надели.

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