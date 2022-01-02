Снегопад в Колорадо помог справиться с лесными пожарами. Пострадавшие районы накрыли метели.

В четверг, 30 декабря 2021 года, в Колорадо вспыхнула сухая трава. По предварительным данным, это случилось из-за короткого замыкания. Пламя распространялось с чудовищной скоростью, у некоторых людей оставались буквально минуты, чтобы покинуть свои дома.

Эвакуировали жителей нескольких городов. И теперь они возвращаются на пепелища, которые еще предстоит очистить от снега. Около 600 домов полностью уничтожены огнем. Семь человек пострадали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.