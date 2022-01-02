Российскую молодежную сборную по хоккею сняли с рейса в Калгари

Российскую "молодежку" не хотели отпускать домой из Канады. Ее, а также сборную Чехии по хоккею, сняли с рейса в Калгари. Причиной назвали нарушение антиковидного режима. Якобы, хоккеисты неправильно носили медицинские маски – не закрывали полностью нос.

Однако, некоторые западные журналисты написали, что в составе российской делегации были пьяные, а тренер даже курил при посадке.

Федерация хоккея России разбирается в ситуации и держит все под контролем. Сообщили, что команда уже вылетела на родину из Калгари с пересадками в Торонто и Франкфурте. Прибыть в Москву "молодежка" должна сегодня вечером. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.