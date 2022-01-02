Пассажирский автобус под Рязанью врезался в опору ж/д моста

В Рязанской области разбился пассажирский автобус рейса "Москва-Астрахань". На трассе "Каспий" он врезался в опору железнодорожного моста в Скопинском районе.

В региональном МВД сообщили о пяти погибших, среди них – водитель автобуса и его напарник. Ещё 21 человек, в том числе двое детей, получили травмы. Их доставили в районную больницу. Состояние некоторых из пострадавших тяжелое. Говорят, что может потребоваться эвакуация вертолетом.

Для остальных пассажиров (а всего в салоне находилось 49 человек) организовали пункт временного размещения. На месте аварии сейчас работают спасатели и следователи. Причину ДТП в настоящий момент устанавливают. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.