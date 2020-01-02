Рейс из Владивостока в Москву задерживается более чем на сутки

Более чем на сутки задерживается рейс авиакомпании "Аэрофлот" из Владивостока в Москву. По словам пассажиров, они долго ждали посадку, а затем сидели в самолете и не взлетали. В итоге всем объявили, что рейс не может отправиться по техническим причинам, и люди вернулись в аэропорт.

Сейчас вылет перенесли на утро пятницы. Авиакомпания предоставила напитки, питание и места в гостинице. Однако некоторые пассажиры из-за вынужденного простоя не успевают на другие стыковочные рейсы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.