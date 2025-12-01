Новости регионов: под Петербургом задержали подозреваемых в пособничестве мошенникам

Под Петербургом задержали подозреваемых в пособничестве телефонным мошенникам. Двое мужчин создали стационарный технический центр, который позволял преступникам делать массовые телефонные звонки. Ликвидация этого техцентра позволила блокировать 30 тысяч ежедневных звонков, поступавших с территории Украины.

В Невельске идет операция по спасению экипажа китайского сухогруза. Из-за аварии в энергосистеме на борту отключилось электричество. Эвакуацию проведут как только позволит погода.

На Камчатке задержали двух инспекторов ГАИ, которые пытались за взятку сопроводить перевозку красной икры. Как рассказали в ФСБ, сотрудники инспекции вымогали 160 тысяч рублей у одного из водителей.

