Шторм унес жизни почти 600 человек в странах Юго-Восточной Азии

Мощный шторм с наводнениями и оползнями продолжает бушевать на популярных курортах Юго-Восточной Азии. По последним данным, жертвами стихии стали уже почти 600 местных жителей, около 200 числятся пропавшими без вести.

Российские туристы не пострадали, ситуация находится под контролем. Аэропорты работают в штатном режиме, однако экскурсионные программы временно приостановлены, а в горных районах нарушено дорожное и железнодорожное сообщение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.