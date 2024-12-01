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01 декабря, 13:30

Происшествия

Новости регионов: полиция разыскивает участников массовой драки в Ногинске

Новости регионов: полиция разыскивает участников массовой драки в Ногинске

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В Ногинске полиция разыскивает участников массовой драки. По словам очевидцев, которые вызвали наряд, в центре города были слышны выстрелы. Также прохожие видели компанию молодых людей, которые с криками пробежали по площади. Сообщают о пострадавших. Однако по информации полиции, в больницы обращений не было.

В одном из клубов Санкт-Петербурга прошел рейд. Полицейские с собаками искали наркотики. Как сообщили в Следственном комитете, из заведения в больницу увезли троих подростков с признаками токсического опьянения.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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