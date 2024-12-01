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01 декабря, 07:30

Происшествия

Новости мира: металлическая фигура птицы рухнула на людей во Франции

Новости мира: металлическая фигура птицы рухнула на людей во Франции

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Во Франции огромная металлическая фигура птицы рухнула на головы людей. Все произошло на курорте, расположенному на берегу Ла-Манша во время рождественского парада. В какой-то момент конструкция, поддерживающая колесницу в форме птицы, упала. В итоге 13 человек получили травмы разной степени тяжести.

Мощный снегопад обрушился на Сицилию. На острове затруднено движение, коммунальная техника работает в круглосуточном режиме. Белым полотном накрыло самый крупный европейский вулкан Этна. Лавовые бассейны находятся в непосредственной близости от снежных долин. Что-то похожее можно было наблюдать в прошлом году. Тогда экстремалы, которые не побоялись приблизиться к извергающейся вершине, смогли запечатлеть уникальные кадры.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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