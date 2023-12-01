В МЧС сообщили о ликвидации пожара на рынке "Садовод"

Пожар на рынке "Садовод" в Москве ликвидировали, сообщает МЧС. На месте работает лаборатория, которая замеряет воздух и определяет, насколько он соответствует норме. Площадь возгорания составила 350 квадратных метров.

Горели товары в смежных трехуровневых контейнерах. С рынка эвакуировали 350 человек. Известно о двух пострадавших. По информации оперативных служб, им оказали медицинскую помощь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.