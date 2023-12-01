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01 декабря, 14:45

Происшествия

В МЧС сообщили о ликвидации пожара на рынке "Садовод"

В МЧС сообщили о ликвидации пожара на рынке "Садовод"

Товары загорелись в смежных контейнерах на столичном рынке "Садовод"

Более 100 человек и 45 единиц техники тушат пожар на столичном рынке "Садовод"

МЧС эвакуировало 350 человек из горящего рынка "Садовод" в Москве

Площадь пожара на рынке "Садовод" оценили в 350 квадратных метров

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Два человека пострадали из-за возгорания на рынке "Садовод"

Возгорание произошло на территории рынка "Садовод"

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Пожар на рынке "Садовод" в Москве ликвидировали, сообщает МЧС. На месте работает лаборатория, которая замеряет воздух и определяет, насколько он соответствует норме. Площадь возгорания составила 350 квадратных метров.

Горели товары в смежных трехуровневых контейнерах. С рынка эвакуировали 350 человек. Известно о двух пострадавших. По информации оперативных служб, им оказали медицинскую помощь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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