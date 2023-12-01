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01 декабря, 13:45

Происшествия

МЧС эвакуировало 350 человек из горящего рынка "Садовод" в Москве

МЧС эвакуировало 350 человек из горящего рынка "Садовод" в Москве

Площадь пожара на рынке "Садовод" оценили в 350 квадратных метров

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Крупный пожар начался на рынке "Садовод". По данным МЧС, оттуда эвакуировали 350 человек. Как сообщили в экстренных службах, площадь пожара – 350 квадратных метров.

Тушение огня осложняет плотная застройка. Пожару присвоен второй ранг сложности. Горят товары в смежных трехуровневых контейнерах. Огонь тушат более 100 человек и 45 единиц техники. В экстренных службах сообщали о двоих пострадавших. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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