Новости часа: пожар на производстве пластика в подмосковном Раменском потушили

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пожар на производстве пластика потушили в подмосковном Раменском. О ликвидации возгорания сообщили сотрудники МЧС.

Поезд "Иволга 3.0", который запустят на МЦД-3 и МЦД-4, начал обкатку без пассажиров. Об этом рассказал Дептранс.

На заседании ОБСЕ обсудят возможность конфискации замороженных средств России и передачу их Украине. Такое заявление сделал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.