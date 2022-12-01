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Новости

01 декабря, 15:30

Политика

Новости часа: пожар на производстве пластика в подмосковном Раменском потушили

Новости часа: пожар на производстве пластика в подмосковном Раменском потушили

Пожар на производстве пластика ликвидировали в подмосковном Раменском – МЧС

Прокуратура начала проводить проверку после посадки вертолета Ми-8 в Омской области

Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в Омской области

Пожар на производстве пластика в Раменском локализовали

Калужская полиция закрыла дело, связанное с ударом собаки бутылкой

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Новости часа: в Раменском локализовали пожар на производстве пластика

Более 20 автомобилей столкнулись в Турции из-за сильного тумана

Автомобиль загорелся на 43-м километре МКАД

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пожар на производстве пластика потушили в подмосковном Раменском. О ликвидации возгорания сообщили сотрудники МЧС.

Поезд "Иволга 3.0", который запустят на МЦД-3 и МЦД-4, начал обкатку без пассажиров. Об этом рассказал Дептранс.

На заседании ОБСЕ обсудят возможность конфискации замороженных средств России и передачу их Украине. Такое заявление сделал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

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