01 декабря, 15:30Политика
Новости часа: пожар на производстве пластика в подмосковном Раменском потушили
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пожар на производстве пластика потушили в подмосковном Раменском. О ликвидации возгорания сообщили сотрудники МЧС.
Поезд "Иволга 3.0", который запустят на МЦД-3 и МЦД-4, начал обкатку без пассажиров. Об этом рассказал Дептранс.
На заседании ОБСЕ обсудят возможность конфискации замороженных средств России и передачу их Украине. Такое заявление сделал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.