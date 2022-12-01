Новости регионов: Тело ребенка нашли после возгорания четырех машин в Волгограде

Во дворе жилого дома в Волгограде загорелись четыре машины. При ЧП погиб трехлетний ребенок, его тело обнаружили в одном из автомобилей. Вероятнее всего, техника загорелась из-за утечки газа. Владельца машины с травмами доставили в больницу. Следственный комитет уже устанавливает все подробности происшествия, также возбуждено уголовное дело.

В аэропорту Екатеринбурга таможенники остановили пассажира со слишком массивной цепью. Украшение весит четыре килограмма. Мужчина утверждает, что он носит такое украшение. Сотрудники объяснения приняли, но цепь все равно изъяли и отправили на экспертизу. До 28 февраля 2023 года в России действует запрет на вывоз лома и драгметаллов, а эта находка стоит около 10 миллионов рублей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.