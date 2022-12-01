Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

07:45

Происшествия

Новости регионов: трамваи столкнулись в Новосибирске

Новости регионов: трамваи столкнулись в Новосибирске

ДТП произошло на Рублевском шоссе

"Рейд 112": ДТП произошло на Волоколамском шоссе

Новости часа: женщина пострадала при обстреле Куйбышевского района Донецка

Веломастерская загорелась на улице Подольских Курсантов

Двое пострадавших в ДТП в Астрахани находятся в тяжелом состоянии – Минздрав

"Московский патруль": дело завели на охранника, нагрубившего журналисту

"Московский патруль": суд рассмотрит дело о нападении на корреспондента Бекмамбетова

"Московский патруль": полиция задержала мужчину, обокравшего пенсионерку

"Московский патруль": в Подмосковье арестовали обвиняемого в убийстве мужчины в 2003 году

В Новосибирске столкнулись трамваи. В аварии пострадали 16 человек, у двоих серьезные травмы. Пассажиры одного из трамваев рассказали, что они стояли на светофоре, когда почувствовали сильный удар. По предварительной информации, причиной ДТП мог стать автомобиль, который выехал на пути. Машинист пытался резко затормозить, однако у трамвая выбило пробки и далее он только набирал скорость. Затормозил он на светофоре, столкнувшись с другим вагоном.

В Астрахани пожарная машина перевернулась после столкновения с маршруткой. По предварительным данным, "Газель" выехала на регулируемый перекресток из переулка. Один спасатель погиб, другой – травмирован. В маршрутке пострадали девять человек, в том числе трое несовершеннолетних.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияДТПрегионывидеоКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика