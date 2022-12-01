Новости регионов: трамваи столкнулись в Новосибирске

В Новосибирске столкнулись трамваи. В аварии пострадали 16 человек, у двоих серьезные травмы. Пассажиры одного из трамваев рассказали, что они стояли на светофоре, когда почувствовали сильный удар. По предварительной информации, причиной ДТП мог стать автомобиль, который выехал на пути. Машинист пытался резко затормозить, однако у трамвая выбило пробки и далее он только набирал скорость. Затормозил он на светофоре, столкнувшись с другим вагоном.

В Астрахани пожарная машина перевернулась после столкновения с маршруткой. По предварительным данным, "Газель" выехала на регулируемый перекресток из переулка. Один спасатель погиб, другой – травмирован. В маршрутке пострадали девять человек, в том числе трое несовершеннолетних.

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